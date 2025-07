Villasimius | incendio vicino alla spiaggia bagnanti evacuati via mare Soccorritori | Vento inaudito

Un rogo di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di domenica, 27 luglio, nella zona di Punta Molentis, nel comune di Villasimius, minacciando la spiaggia e costringendo le autorità a evacuazioni con modalità di emergenza sia via terra sia via mare. Le fiamme si sono spinte fin quasi a ridosso dell’arenile, rendendo impraticabili quasi tutte le vie di fuga per i bagnanti, molti dei quali sono stati presi dal panico e si sono rifugiati lungo la battigia, impossibilitati a raggiungere le auto parcheggiate? oltre 200 mezzi nella zona erano già minacciati dal fronte di fuoco. Evacuazioni via mare e interventi d’urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Villasimius: incendio vicino alla spiaggia, bagnanti evacuati via mare. Soccorritori: "Vento inaudito"

In questa notizia si parla di: villasimius - spiaggia - bagnanti - mare

Incendio a Villasimius, fiamme vicino la spiaggia bloccano le vie di fuga: bagnanti nel panico. Il video - Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le.

Incendio a Villasimius, le fiamme vicino alla spiaggia bloccano le vie di fuga: bagnanti nel panico, auto tra gli ombrelloni - Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le.

Incendio in Sardegna, bagnanti intrappolati a Villasimius. Fiamme bloccano le vie di fuga, auto in spiaggia. Il video - Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le.

Incendio a Villasimius, fiamme vicino alla spiaggia: bagnanti in fuga. Operazione di salvataggio dal mare Vai su X

Lungo litorale di Villasimius da spiaggia di Simius a Porto Giunco tutta sabbia bianca finissima. #portogiunco #simius #Sardegna #photo Vai su Facebook

Incendio a Punta Molentis a Villasimius, fiamme a ridosso della spiaggia: bagnanti in fuga, evacuazioni via mare; Sardegna, fiamme a ridosso spiaggia Villasimius: bagnanti in fuga; Villasimius, fiamme a ridosso della spiaggia: bagnanti a riva con le auto per portare via i familiari.

Inferno a Villasimius: incendio lambisce la spiaggia, bagnanti evacuati via mare - La Capitaneria di porto e i vigili del fuoco hanno mobilitato mezzi marittimi e aerei per evacuazioni e spegnimento delle fiamme. msn.com scrive

Fiamme a ridosso della spiaggia a Villasimius, bagnanti in fuga - È in volo un elicottero dei Vigili del Fuoco per garantire eventuali evacuazioni dall'alto e supportare le operazioni aeree. Lo riporta msn.com