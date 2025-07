Villasimius incendio arriva fino in spiaggia | 200 bagnanti in fuga i soccorsi via mare | VIDEO

Le autorità sono al lavoro per cercare di portare in salvo i circa 200 bagnanti che si trovano sul luogo dell'incendio. La Capitaneria di Porto di Cagliari è stata mobilitata per tentare dei salvataggi via mare. Un soccorso che potrebbe però essere reso più complesso dal forte vento L'articolo Villasimius, incendio arriva fino in spiaggia: 200 bagnanti in fuga, i soccorsi via mare VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villasimius, incendio arriva fino in spiaggia: 200 bagnanti in fuga, i soccorsi via mare | VIDEO

