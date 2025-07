Nel corso di oltre ventisei anni di trasmissione, Law & Order: SVU ha proposto numerosi villain che si sono distinti per la loro crudeltà estrema e per le azioni orribili commesse. Tra questi, alcuni personaggi sono rimasti impressi come esempi di malvagità così intensa da risultare difficile da seguire, anche per il pubblico più abituato a storie di crimini efferati. Questo approfondimento evidenzia alcune delle figure più inquietanti apparse nella serie, analizzando i loro comportamenti e le conseguenze delle loro azioni. le personalità più disturbanti in law & order: svu. sheila porter. Sheila Porter si distingue per essere stata una delle antagoniste più instabili e disturbate della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Villains di law & order: svu così malvagi da farci arrabbiare