Diverse ferite sulle gambe. Lacerazioni profonde causate, probabilmente, dalla vegetazione del parco e compatibili con un trascinamento del corpo che potrebbe essere avvenuto quando era ancora viva. Sono presenti sul cadavere della ventottenne Anastasia Trofimova - trovata senza vita a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno, assieme alla figlia Andromeda di neanche un anno - e rafforzano l'ipotesi della procura, secondo cui il suo compagno Francis Kaufmann l'avrebbe uccisa prima di abbandonare il corpo vicino a un oleandro, coperto soltanto da un sacco nero. A scoprire i segni sulle gambe di Anastasia sono stati i medici legali, che stanno effettuando gli accertamenti scientifici per chiarire le cause della morte della donna, mentre non sembrano esserci dubbi sul fatto che la bambina sia morta soffocata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, nuove verità dall'autopsia: Kaufmann avrebbe trascinato Anastasia viva tra i cespugli

