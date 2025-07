Villa Pamphili Kaufmann ha trascinato Anastasia tra i cespugli mentre era ancora viva

Diverse ferite sulle gambe. Lacerazioni profonde causate, probabilmente, dalla vegetazione del parco e compatibili con un trascinamento del corpo che potrebbe essere avvenuto quando era ancora viva. Sono presenti sul cadavere della ventottenne Anastasia Trofimova - trovata senza vita a Villa Pamphili a Roma lo scorso sette giugno, assieme alla figlia Andromeda di neanche un anno - e rafforzano l'ipotesi della procura, secondo cui il suo compagno Francis Kaufmann l'avrebbe uccisa prima di abbandonare il corpo vicino a un oleandro, coperto soltanto da un sacco nero. A scoprire i segni sulle gambe di Anastasia sono stati i medici legali, che stanno effettuando gli accertamenti scientifici per chiarire le cause della morte della donna, mentre non sembrano esserci dubbi sul fatto che la bambina sia morta soffocata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, Kaufmann ha trascinato Anastasia tra i cespugli mentre era ancora viva

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - kaufmann - anastasia

È stata l' ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all'uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

