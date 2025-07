Villa Pamphili il risultato shock dell’autopsia Cosa ha fatto Kaufmann | orrore

Era ancora viva Anastasia Trofimova quando è stata trascinata tra i cespugli di Villa Pamphili, a Roma. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della 28enne di origine russa. Gli esami rivelano ferite profonde e graffi su entrambe le gambe, segni inequivocabili di un trascinamento attraverso la vegetazione. I dettagli emersi compongono un quadro agghiacciante, che getta nuova luce su quella che già appariva come una tragedia indicibile. Leggi anche: Omicidio Villa Pamphili, interrogatorio: Kaufmann ha scelto di non rispondere Secondo gli inquirenti, la giovane potrebbe essere stata trascinata priva di sensi, oppure — ipotesi ancora più atroce — mentre cercava di fuggire strisciando dal suo aggressore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, il risultato shock dell’autopsia. Cosa ha fatto Kaufmann: orrore

A Villa Pamphili il vertice Grecia-Italia - A Roma a Villa Pamphili dove è in corso il vertice tra Grecia e Italia. Servizio di Augusto Cantelmi The post A Villa Pamphili il vertice Grecia-Italia first appeared on TG2000.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Critiche dai 5 Stelle e dal Pd: in questo modo "si toglie alla cittadinanza la fruizione di un bene pubblico".

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Sono a Roma i genitori di Anastasia, la ragazza russa trovata morta a Villa Pamphili assieme alla figlia di pochi mesi, Andromeda, per la cui morte è accusato l'americano Francis Kaufmann. I familiari della donna, secondo quando si apprende, saranno senti Vai su Facebook

Omicidi villa Pamphili, sul corpo di Anastasia c'erano dei graffi. Forse è stata trascinata - Dopo il rinvenimento dei cadaveri era volato in Grecia ha provato a nascondersi tra i turisti ... Lo riporta romatoday.it

Villa Pamphili, nuova autopsia sul corpo di Anastasia: ha segni sul collo, ipotesi strangolamento - La Procura ha disposto un'autopsia bis sul corpo di Anastasia Trofimova, la 29enne trovata morta a Villa Pamphili ... Da fanpage.it