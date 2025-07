Vietato sprecare l' acqua della rete idrica pubblica Multe fino a 500 euro

Divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica pubblica per usi diversi da quelli domestici. E' quanto disposto dal sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo con un'ordinanza per l'uso razionale delle risorse idriche."Viste le forti ondate di calore che stanno interessando i.

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 22 di martedì 20 maggio alle ore 5 di mercoledì 21 maggio, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica a Riglione, Oratorio, Putignano.

Sestri Ponente senz’acqua per un giorno: lavori sulla rete idrica in sette vie del quartiere - Iren Acqua ha annunciato un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica che comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nel quartiere di Sestri Ponente.

Si lavora sulla rete idrica: acqua chiusa in tutta la frazione - Resterà senza acqua per due ore, dalle 8.30 alle 10.30 di mercoledì mattina, la frazione di Granarolo Faentino, a causa di lavori sulla rete idrica portati avanti da Hera.

01/07/2025 - Sospensione idrica "AD HORAS" - Ogliara, ripristino previsto per le ore 13:00 Si comunica che a causa di improvvisa rottura della rete idrica in Via Montestella, al fine di eliminare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità , e di ese

Acqua pubblica, le associazioni scrivono a Giani: "Basta profitti, servono gestioni in house reali" - Lettera aperta al Presidente della Regione Toscana: "L'acqua sia davvero fuori dal mercato, non solo in mano ai Comuni"

Scoperto allaccio abusivo alla rete idrica, denunciato imprenditore agricolo nel crotonese - CUTRO – Un imprenditore agricolo è stato denunciato dai Carabinieri a Cutro, in provincia di Crotone, per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica. Segnala ilcrotonese.it