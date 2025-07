videomapping sul duomo con la musica

Un evento unico, capace di fondere musica, arte e tecnologia nel cuore della cittĂ . Domani alle 21,30 nella suggestiva cornice del Duomo di San Martino, Officine Pietrasanta presenterĂ in anteprima assoluta in Versilia una scenografia digitale tridimensionale, realizzata tramite videomapping d’autore, in occasione della serata conclusiva del festival Pietrasanta in Concerto, diretto dal Maestro Michael Guttman. Officine Pietrasanta è un nuovo gruppo creativo e produttivo, nato proprio a Pietrasanta sulla spinta della candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 e fondato da figure di spicco del panorama artistico, musicale e digitale italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

