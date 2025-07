Videogiochi in uscita Agosto 2025

Introduzione Eccoci alle uscite di Agosto 2025, anche questo mese ci sono diversi titoli interessanti per le varie. L'articolo proviene da MultiSapere. 🔗 Leggi su Multisapere.com © Multisapere.com - Videogiochi in uscita Agosto 2025

In questa notizia si parla di: agosto - videogiochi - uscita - introduzione

Uscite Videogiochi di Agosto 2025: I titoli da non perdere - L’estate 2025 non si preannuncia solo infuocata per le temperature, ma anche per la valanga di uscite videoludiche che renderanno agosto uno dei mesi più ricchi dell’anno.

Il Drappellone per il Palio del 16 agosto 2025 è pronto. Francesco De Grandi, incaricato dal Comune per la realizzazione del cencio dedicata alla Madonna Assunta, ha completato il suo lavoro nel suo studio di Palermo. Un’opera che, come sempre, andrà ad Vai su Facebook

NOSTALGIA PURA: arrivano le nuove cartucce Atari (e sono bellissime); Borderlands 4: annunciata la data di pubblicazione su Nintendo Switch 2!; I migliori giochi in uscita nel 2025.