VIDEO | Turista borseggiata davanti alla Fontana di Trevi | cade sbatte la testa e finisce in ospedale

Momenti di tensione nella giornata di ieri davanti alla Fontana di Trevi, a Roma. Una turista straniera, in compagnia del marito, √® stata borseggiata da un gruppo di ladre.¬†Nel tentativo di divincolarsi la donna √® caduta sull'asfalto battendo la testa. La vittima, rimasta cosciente, √® stata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

