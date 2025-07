VIDEO | L’entrata di Penta a WWE Supershow Mexico

Durante la notte di Sabato 26 Luglio la WWE ha tenuto il primo dei due Live Event in terra messicana a Città Del Messico. Una grande nota è stata la presenza anche di atleti AAA insieme a quelli WWE. Il main event ha visto affrontarsi Gunther e Penta in un match valevole per il World Heavyweight Championship; ma a colpire è stata soprattutto l’entrata di Penta. Il luchador ha infatti indossato un costume che omaggiava il popolo degli Aztechi, gli abitanti nativi di Città Del Messico. Penta's entrance gear for WWE SuperShow Mexico in Mexico City pic.twitter.comPKdhijGJq2 — WrestleTalk (@WrestleTalkTV) July 27, 2025 Non è la prima volta che Penta omaggia gli antenati, già in AEW con suo fratello Fenix ha indossato un ring attire ispirato agli Aztechi ad All Out 2021. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

