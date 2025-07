VIDEO | Grandine e pioggia battente | nubifragio nell' Aretino

Nubifragio con grandine di medie dimensioni a Loro Ciuffenna (AR) questo pomeriggio. - Video di Maurizio Palai tratto dalla pagina “Tornado Italia”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nubifragio sul Comasco: raffiche di grandine e strade come torrenti - Come annunciato dalla protezione civile con la tripla allerta diramata nei giorni scorsi, una violenta ondata di maltempo ha colpito il Comasco.

Pauroso nubifragio nel Modenese: vento forte e grandine - Modena, 14 giugno 2025 – Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Modena dopo le 21 con pioggia torrenziale: numerose le chiamate ai vigili del fuoco.

Grandine e temporale a Monza e in Brianza, dopo il grande caldo il nubifragio - Temporale e grandine a Monza e in Brianza. Nel pomeriggio di domenica 15 giugni sul capoluogo brianzolo e sulla provincia si è abbattuto un forte nubifragio con precipitazioni intense e in alcuni casi grandinate.

Veloce peggioramento delle condizioni meteo in arrivo dall’ Appennino, da sud-ovest. Temporali e localmente possibile grandine. Calo termico a seguire. Sotto il radar precipitazioni di Reggio Emilia meteo Vai su Facebook

Nubifragio e grandinata nel Valdarno aretino, si temono danni per i campi coltivati - Loro Ciuffenna (Arezzo), 26 luglio 2025 – Ondata di maltempo nel Valdarno aretino nel pomeriggio di oggi, con un fortissimo temporale e una grandinata. Come scrive msn.com

Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo - Il forte maltempo interessato nel pomeriggio vaste zone tra le province di Ferrara, Bologna, Modena e tutta la Romagna: ecco le zone più colpite ... Si legge su msn.com