Victoria Beckham con il cuore spezzato per i rapporti tesi tra i figli Romeo Cruz e Brooklyn

L'ex Posh Spice starebbe cercando in tutti i modi di riunire tutti i suoi ragazzi per cercare di risolvere i loro problemi.

Veri esperti in faide familiari, Harry e Meghan avrebbero invitato Brooklyn e Nicola nella villa a Montecito per aiutarli ad affrontare la lite con David e Victoria Beckham - U na cena a quattro, nella privacy assoluta della villa dei Sussex a Montecito. Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz sono arrivati in auto da soli, cercando di non dare nell’occhio.

Kate Middleton, per la prima volta in un completo firmato Victoria Beckham: è nato un nuovo sodalizio? - La principessa ha sfoggiato un power suit che fa già discutere. La scelta potrebbe valere più di mille parole: è un modo per mostrare solidarietà ai Beckhams apparentemente in crisi con il figlio Brooklyn oppure la reale sta semplicemente cercando un'altra griffe di riferimento?

David Beckham, che cosa sta succedendo in famiglia? Tutti i problemi, gli screzi e i diktat incrociati tra Victoria, i figli e le nuore - Dietro il glamour le ombre sembra che avanzino. Nicola Peltz non sopporta Victoria, Cruz e Romeo non sopportano Nicola, Brooklyn non sopporta Romeo, David non sopporta tutto questo e vorrebbe riavvicinarsi al primogenito.

“26 anni fa mi hai detto SÌ Buon anniversario e grazie per avermi donato i nostri bellissimi bambini e per aver costruito la vita che abbiamo insieme Ti amo, Lady Beckham ” David Beckham dedica queste parole a Victoria nel giorno del loro 26° annivers Vai su Facebook

