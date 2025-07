Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia, contro l’ordinanza di sgombero dei locali della parrocchia che per circa otto anni ha accolto decine e decine di migranti. Questo è quanto riportato dall'emittente televisiva locale TVL, specificando come la decisione, presa dai giudici amministrativi nelle scorse ore, non abbia destato stupore: nel concreto, quanto richiesto dall’ordinanza è già stato spontaneamente messo in atto dal nuovo responsabile legale della parrocchia, ossia il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Circa un mese fa vi è stato infatti il trasferimento di tutti gli ospiti della struttura del "parroco dei migranti" in locali più piccoli e organizzati, dislocati in tutta la provincia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vicofaro, fine dell'accoglienza: il Tar boccia il ricorso di don Biancalani