Viale Marconi si illumina con il Luna Park

Nonostante la crisi istituzionale e le incertezze delle ultime settimane, una certezza rimane: i pratesi, bambini, giovani e meno giovani, non dovranno rinunciare alla loro fiera. Da fine alla metà di settembre tornerà il tradizionale Luna Park di viale Marconi, appuntamento che da sempre chiude l’estate della città e che, con le sue luci e la sua musica, segna l’avvicinarsi dell’8 settembre. Il Luna Park di Prato è uno dei più grandi e apprezzati della Toscana: attrazioni per tutte le età , giostre storiche e novità adrenaliniche, senza dimenticare i banchi di street food e dolciumi che circondano il parco con oltre venti stand dedicati al cibo, dal salato alle caramelle colorate, dai bomboloni alle noccioline tostate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viale Marconi si illumina con il Luna Park

In questa notizia si parla di: luna - park - viale - marconi

"Niente rissa dentro il Luna Park. Ragazzini accompagnati fuori" - "Non c’è stata alcuna rissa all’interno del Luna Park in Fortezza. Al massimo qualche spintone fra ragazzini, avranno avuto 15 anni", mette le mani avanti Mauro Moruzzi che è il responsabile.

Verbania, in tre settimane oltre 20mila presenze al luna park - Grande successo per il luna park di Verbania. In totale sono state 20mila le presenze registrate dallo scorso 25 aprile a lunedì 12 maggio.

Gerri, Giulio Beranek: “Vivevo in un luna park, non so cosa sia la diversità . Anch’io ho dovuto fare ordine nella mia vita” - Giulio Beranek è il protagonista di Gerri, la fiction in onda su Rai1 in cui interpreta l'ispettore Gregorio Esposito.

Viale Marconi si illumina con il Luna Park; Torna il tradizionale Luna Park di viale Marconi, si comincia sabato 24 agosto; Torna il tradizionale Luna Park a Prato: giostre, street food e fuochi d'artificio.

Viale Marconi si illumina con il Luna Park - Da fine alla metà di settembre tornerà il tradizionale Luna Park di viale Marconi, appuntamento che da sempre chiude l’estate della città e che, con le sue luci e la sua musica, segna l’avvicinarsi ... Come scrive lanazione.it

Prato, riecco il Luna Park di viale Marconi: tutte le iniziative - Da domani, sabato 26 agosto, torna in viale Marconi il tradizionale Luna Park, con attrazioni per grandi e piccoli, giostre e banchi alimentari provenienti da varie parti d ... Si legge su lanazione.it