Viale delle Dune conclusi i bagordi del sabato resta il degrado | sacchi di rifiuti a bordo strada

Sacchi di rifiuti con resti di cibo, tovaglioli e bevande: al viale delle Dune, conclusi i bagordi del sabato, resta il degrado sul ciglio della strada.Sul guardrail piĂą distante dal mare, dove si posteggiano le auto e, quindi, non vengono visti, sono stati abbandonati decine di sacchetti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Guardrail divelto e lampioni spenti al viale delle Dune, i ciclisti e i pedoni rischiano di cadere - Guardrail divelto e lampioni spenti nel viale delle Dune, all'altezza del cosiddetto Belvedere dove sono stati collocati da tempo dei vasi ornamentali.

Nuovo senso unico al viale Dune, Gramaglia (FdI): "Scelta fallimentare" - Nuovo piano del traffico a San Leone, disagi per gli automobilisti nel primo week end: il capogruppo di Fratelli d’Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, invita l’assessore Cantone e il comandante della Polizia municipale, Lattuca, a un solerte ripristino della normale viabilità .

Viale Dune, via ai lavori sull'illuminazione pubblica: chiusa la pista ciclabile - Interventi sui pali dell'illuminazione pubblica in vista: chiusa la pista ciclabile di via Dune. Lo stop, disposto dal Comune, sarĂ operativo dalle 7 del 14 luglio prossimo e durerĂ fino a completamento degli interventi da parte della societĂ Â Santa Chiara che dovrĂ intervenire per attivitĂ di.

