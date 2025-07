Stasera, domenica 27 luglio (ore 21.30), torna a "Carabattole love park" la cantautrice lucchese Matteucci, seguirà poi la nuova band El Rojo. La serata sarà un viaggio nella musica internazionale, tra ritmi bossa nova e cumbia, tra desert rock e sonorità latine. Matteucci, molto conosciuta e apprezzata ad Agliana, si mette in evidenza con il suo progetto "Tra Italia e Brasile", un disco multilingua, ispirandosi alla world music, bossa nova, ritmi afro-latini, musica creola. Il suo ultimo singolo "Las Estrellas"’ è un brano che parla del sogno di scavalcare i confini della quotidianità , rompere gli schemi in cui siamo obbligati a vivere e, se fatto in due, è più bello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio nei ritmi latini al Carabattole con Matteucci e la band El Rojo