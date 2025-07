Viaggiare in aereo | ecco le nuove regole Cosa cambia per liquidi documenti e animali

Roma, 27 luglio 2025 – Liberi come le nuvole, a partire da terra. E in particolare dai banchi di imbarco degli aeroporti italiani. L'estate sarà il primo terreno di prova per le nuove misure introdotte dall'Enac, ma anche firmate dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, pensate per allentare gli stringenti vincoli che eravamo ormai abituati ad associare ai voli, nazionali e continentali. Novità che stanno già facendo discutere. Terminata alle 10 la prima delle due fasce di garanzia di tre ore ciascuna (la seconda sarà dalle 18 alle 21) dello sciopero nazionale di 24 ore del personale appartenente alle aziende di handling associate ad Assohandlers, operanti nei sedimi aeroportuali italiani, indetto da Flai trasporti e servizi, 10 luglio 2025.

“Viaggiare in aereo con cani e gatti? Attenzione, rischiano diarrea, cistite esplosiva e crisi respiatorie. Portate un giochino anti-nausea”: i consigli della veterinaria - L’annuncio del governo di aprire le cabine degli aerei ai passeggeri a quattro zampe anche di medie e grosse dimensioni, che finora erano costretti a viaggiare in stiva, ha generato grande entusiasmo nei proprietari dei cani e dei gatti che sognavano di poterli portare ovunque con sé, ma anche le perplessità di chi “teme” le conseguenze di ritrovarsi questi nuovi passeggeri seduti accanto, ad alta quota.

Cani e gatti in aereo, anche i più grandi potranno viaggiare in cabina: le nuove regole - L’Enac, l' Ente nazionale dell'aviazione civile, aggiornerà le norme attuali relative al trasporto in volo di animali domestici di grande taglia: si introduce la possibilità di portarli in cabina e non più nella stiva pressurizzata, come previsto fino ad ora.

Gatti e cani in aereo: le nuove regole rendono più semplice viaggiare con gli animali - Cambiano le regole per chi viaggia con gli animali domestici al seguito: da oggi sarà più facile portare i propri gatti e cani in aereo, senza limiti di peso

Viaggiare in aereo: ecco le nuove regole. Cosa cambia per liquidi, documenti e animali - L’estate del 2025 all’insegna delle novità per i voli, mentre si attende che entri in vigore la norma Ue che garantirà ai passeggeri il diritto di portare a bordo due bagagli personali gratuiti ... Lo riporta quotidiano.net

Nuove regole sui liquidi in aereo: cosa cambia con il bagaglio a mano - Le recenti modifiche alle regole sui liquidi nel bagaglio a mano: più libertà e meno restrizioni per i passeggeri. Da notizie.it