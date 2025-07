Via Verdi e le piante abbattute | Spariti 37 arbusti in 700 metri

In un tratto di soli 700 metri sono spariti 37 arbusti. Un tornado, probabilmente, avrebbe avuto effetti meno devastanti. E a rendere tutto più brutto è il fatto che questo accade in via Verdi, una delle strade principali di accesso della città. La situazione è stata evidenziata da Luca Tommasi (Forza Italia). "Negli ultimi anni – ha affermato – il filare presente sul marciapiede del lato ovest di via Verdi, quello che collega con Paina, si è andato sempre più riducendo per l’abbattimento da parte del Comune. Personalmente ho contato 37 arbusti mancanti in 700 metri. Splendidi pruni che fioriscono tra i primi in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

