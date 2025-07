Via Mariti il cantiere paralizzato | Disponibili al dialogo con tutti La priorità è riaprire via Da Empoli

FIRENZE Contatto. L'invito a un incontro fra Comune ed Esselunga, sollecitato da Gennaro Scalamandrè, commercialista fiorentino e amministratore giudiziario della Rdb Ita - l'impresa che ha progettato e realizzato la trave che, spezzandosi, provocò la morte di cinque operai nel cantiere di via Mariti - nell'ottica del completamento dei lavori del supermercato e la 'restituzione' dell'area, oggi sotto sequestro o interdetta alla circolazione (come via Giovanni da Empoli), ha ricevuto il primo sì. Da Palazzo Vecchio. "Siamo aperti al dialogo con tutti e disponibili a organizzare un confronto – dice l'assessora all'Urbanistica Caterina Biti – già con Esselunga abbiamo sempre avuto un rapporto che continuiamo a tenere aperto, ed è coinvolgendo anche loro che potremmo prendere in considerazione questo tipo di proposte.

Firenze, il cantiere della tragedia di via Mariti: via le gru, comincia la messa in sicurezza - Firenze, 6 maggio 2025 – E’ iniziato il percorso per la messa in sicurezza del cantiere di via Mariti, dove il 16 febbraio del 2024 morirono cinque operai dopo che una trave portante si spezzò.

Via Mariti, cantiere paralizzato dalle indagini. Una svolta per il dissequestro: “La ‘nuova’ Rdb può finire l’appalto” - Firenze, 26 luglio 2025 – La Rdb Ita spa che ha prodotto la trave killer, che spezzandosi nel cantiere di via Mariti ha ucciso cinque operai, è oggi un’azienda “nuova“.

