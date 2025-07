Sono stati dissequestrati e sono ora pienamente fruibili gli spazi dello stabilimento ‘ Bagni Riccardo ’ a Marotta centro, che erano stati posti sotto sequestro l’8 maggio scorso a causa della mancanza di autorizzazione specifica alla loro realizzazione. Spazi che consistono, in primis, in una terrazza di 40 metri quadrati, in un pontile, nel bagno per diversamente abili e in un prolungamento del bar. Nella giornata di venerdì il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha dissequestrato tutte le strutture in questione. I gestori dello stabilimento, i fratelli Gianluca e Francesco Donati (con alle spalle il babbo Riccardo, ancora operativo) difesi dall’avvocato Francesco Galanti, hanno presentato tutte le richieste di sanatoria e il Comune di Mondolfo, da parte sua, ha riconosciuto la piena compatibilità delle opere con il nuovo Piano Spiagge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via i sigilli ai Bagni Riccardo. Riapre la terrazza sul mare