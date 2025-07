Vi sveliamo tutto su Solande Fugger la primaria più giovane d’Italia | è una star dei social!

Solande Fugger, la primaria più giovane d’Italia è anche una star dei social. Conosciamola meglio! Leggi anche: Tragedia per una star di TikTok: perde la figlia a causa di una terribile malattia, ecco chi è Nominata primario ad appena 36 anni, Solande Fugger è la dottoressa più giovane d’Italia a ricoprire tale incarico. Non solo, popolare su TikTok, è anche una star dei social! Scopriamo tutto ciò che la riguarda. La primaria più giovane d’Italia. Il suo profilo TikTok conta oltre 6 milioni di mi piace e oltre 330mila follower. Conosciuta sulla piattaforma come Minerva Salute, la dottoressa Solande Fugger parlare ai suoi seguaci di medicina. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Vi sveliamo tutto su Solande Fugger, la primaria più giovane d’Italia: è una star dei social!

In questa notizia si parla di: star - solande - fugger - primaria

Solange Fugger, la primaria più giovane d'Italia lavora in un ospedale romano. Ed è una star dei social Vai su X

Gli studenti di medicina vanno agli esami con la sua foto come amuleto. Su Tik Tok è una star. Solange #Fugger, classe 1989, è la primaria più giovane... Vai su Facebook

Solange Fugger, la primaria più giovane d'Italia lavora in un ospedale romano. Ed è una star dei social; Solange Fugger, la primaria più giovane d'Italia lavora in un ospedale romano. Ed è una star dei social; Solange Fugger primaria più giovane d'Italia e regina di Tik Tok.

Chi è Solange Fugger, tutte le curiosità sulla primaria più giovane d’Italia - Tutto sul conto di Solange Fugger, medico e primaria più giovane d'Italia: la sua vita privata e quella in Pronto Soccorso. Lo riporta donnaglamour.it

Solange Fugger, la primaria più giovane d'Italia lavora in un ospedale romano. Ed è una star dei social - Ha conquistato 330mila follower con l'account "Minerva Salute", in cui parla di medicina d'urgenza con video che contano milioni di visualizzazioni. Come scrive romatoday.it