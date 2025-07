Domenica all’insegna delle gare fuori provincia per i giovani ciclisti brianzoli. Intanto, ieri il besanese Riccardo Vesco (Team F.lli Giorgi) ha conquistato un prezioso terzo posto nella classica in salita da Ciriè a Pian della Mussa, nel Torinese, riservata alla categoria juniores. Dopo una gara all’attacco e sulle ruote dei migliori, Vesco si è arreso nella parte finale dell’ascesa dove invece si è involato verso la vittoria il suo compagno di squadra Giacomo Rosato, che a distanza di sei giorni dal trionfo alla Sandrigo Monte Corno ha concesso il bis battendo anche in questa occasione Andrea Cobalchini (Gottardo Giochi Caneva). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vesco si arrende nel finale: è terzo