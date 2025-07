Verstappen contro la Direzione Gara in Belgio | Troppo cauta così niente più gare sul bagnato

Max non ha gradito la scelta di rimandare la partenza di un'ora e venti, che ha scongiurato la pioggia per la gara ma ha compromesso la strategia della Red Bull. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen contro la Direzione Gara in Belgio: "Troppo cauta, così niente piĂą gare sul bagnato"

In questa notizia si parla di: gara - verstappen - direzione - belgio

Verstappen, penalità in gara: ora è ufficiale - La notizia stravolge completamente il Mondiale di Max Verstappen: cambia tutto sulla penalità in gara, l’ufficialità è appena arrivata.

Miami la gara! Verstappen contro “i McLaren” - A Miami si ripropone lo scontro tra Verstappen e i Mclaren, con la sorpresa di Sainz con la Williams.

F1, Max Verstappen: “Una buona giornata per noi, vediamo se in gara possiamo lottare con Piastri” - Ci ha provato Max Verstappen nelle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

#F1 | GP Belgio 2025, gara: dopo la pioggia Piastri torna al successo nella doppietta McLaren. 3° un grande Leclerc davanti a Verstappen, Hamilton 7° Articolo completo qui https://p300.it/f1-gp-belgio-2025-gara-dopo-la-pioggia-piastri-torna-al-successo- Vai su X

Formula 1, Gp Belgio 2025: Verstappen vince sprint. Domani la gara: orari e dove vederla Vai su Facebook

F1 | GP Belgio – Verstappen e Hamilton criticano la direzione gara: “Così si rovina lo spettacolo”; F1, Gp Belgio: vince Piastri, Leclerc terzo. Hamilton, che rimonta!; Verstappen contro la Direzione Gara in Belgio: Troppo cauta, così niente più gare sul bagnato.

Verstappen in Belgio: "Così non si corre più sul bagnato...". VIDEO - Max Verstappen non nasconde il suo disappunto per le decisioni della Direzione Gara di attendere la fine della pioggia per la partenza a Spa: "Sono stati molto conservativi, dovevamo partire subito. Scrive sport.sky.it

F1 | Verstappen: "Direzione gara troppo cauta, così non si corre più col bagnato!" - Tre settimane fa, a Silverstone, Red Bull aveva deciso di prendersi dei rischi nell’ottica di provare a ribaltare una gara che sembrava ormai già indirizzata verso un’altra doppietta della McLaren, ... Segnala msn.com