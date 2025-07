Verreth muore il figlio di un anno mentre è in ritiro col Bari

A Matthias Verreth è morto suo figlio, di soli 14 mesi, mentre lui era a Roccaraso in ritiro col Bari: la squadra si stringe attorno al suo dolore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verreth, muore il figlio di un anno mentre è in ritiro col Bari

In questa notizia si parla di: verreth - figlio - ritiro - bari

Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro - Ancora ignote le cause dell'improvviso decesso del piccolo. Il centrocampista è subito volato a casa.

Dramma per Verreth, è morto il figlio di un anno in Belgio: il Bari scioglie il ritiro - Tragedia per Matthias Verreth: è morto il figlio di un anno in Belgio. Il Bari scioglie in anticipo il ritiro.

Lutto tremendo in casa Bari: morto il figlio di Mathias Verreth, ritiro annullato - Nel pomeriggio di domenica 27 luglio una notizia tremenda ha scosso il ritiro del Bari a Roccaraso. Secondo quanto comunicato dal club biancorosso attraverso una nota ufficiale, il figlio di Mathias Verreth, centrocampista arrivato nelle scorse settimane dal Brescia, è scomparso prematuramente.

Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio: il centrocampista del Bari Verreth ha perso il figlio di appena un anno mentre era in ritiro. Tutta la famiglia Fantacalcio si stringe nel dolore all'uomo, alla famiglia, i cari, i conoscenti e la società Bari. #Fanta Vai su Facebook

#Bari, tragedia #Verreth: morto il figlio di un anno. La squadra lascia il ritiro di Roccaraso Vai su X

Lutto tremendo in casa Bari: morto il figlio di Mathias Verreth, ritiro annullato; Tragedia in casa Bari, muore il figlio di un anno di Verreth. Squadra chiude il ritiro; Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro.

Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro - La squadra ha lasciato Roccaraso, annullata l'amichevole con la Cavese ... Lo riporta gazzetta.it

Tragedia Verreth, morto il figlio di un anno. Il Bari lascia il ritiro: "Non abbiamo parole" - Una notizia sconvolgente ha colpito oggi il mondo del calcio e, in particolare, l’ambiente biancorosso del Bari. Riporta tuttosport.com