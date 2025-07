Verona 6 gol alla Virtus si chiude con un successo il ritiro degli scaligeri

Verona, si chiude con una vittoria il ritiro degli scaligeri a Folgaria: battuti i "cugini" della Virtus Verona per 6-0 Si è concluso con un netto successo il ritiro dell'Hellas Verona a Folgaria, chiuso con un derby vibrante contro la Virtus Verona, squadra guidata da Gigi Fresco. Il match, valido come ultima amichevole precampionato, ha

Ex Milan, Mastour riparte dalla Lega Pro: ecco la Virtus Verona - La Virtus Verona mette a segno un colpo di mercato: Hachim Mastour. È fatta per l'arrivo dell'ex attaccante del Milan

