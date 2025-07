Vernio, tanta voglia di far bene e risalire.

"L‚Äôobiettivo √® quello di aprire un nuovo ciclo, ponendo le basi sin da subito per tentare il ritorno in Seconda Categoria ". Lo fanno sapere i dirigenti del Vernio, con il club che proprio pochi giorni fa ha presentato il gruppo che affronter√† il campionato di Terza Categoria 202526 e la Coppa Faggi. Con la retrocessione della scorsa annata, si √® effettivamente chiuso un ciclo iniziato nel 201920, quando il club vinse il campionato di Terza (nonostante la sospensione dovuta al Covid) e fu premiato con il salto in Seconda. Al termine della stagione 202324 il club non era riuscito in un primo momento ad evitare la retrocessione, salvo sfruttare il ripescaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

