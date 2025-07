Venus Williams si sposa | il futuro marito è l’ex di una tennista italiana

Venus Williams verso le nozze con l’attore e modello Andrea Preti, che in passato ha avuto una relazione con una (bellissima) tennista italiana. Era prevedibile che il suo ritorno in campo destasse così tanto scalpore. Non è da tutti, del resto, ricomparire e addirittura vincere alla veneranda età di 45 anni. Ma le sorelle Williams, si sa, hanno sempre avuto i superpoteri, per cui c’era da aspettarselo che Venus tornasse sotto i riflettori, in tutto il pianeta, in men che non si dica. (Instagram) – Ilveggente.it La campionessa, sorella della “regina” Serena, ha scelto come palcoscenico per il suo ritorno quello del Wta di Washington, contesto nel quale ha brillato proprio come in passato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

