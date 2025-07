Venezuela Tajani | libereremo italiani

14.10 "Ci sono una quindicina di italiani detenuti nelle carceri venezuelane. L'inviato speciale dovrĂ lavorare per ottenere la liberazione di prigionieri politici che non hanno commesso a nostro giudizio dei reati. Stiamo lavorando per farli tornare a casa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Rainews dopo la nomina del direttore generale per gli Italiani nel mondo, Luigi Vignali, come inviato speciale della Farnesina per i detenuti italiani in Venezuela. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italiani - venezuela - tajani - libereremo

Il cooperante Alberto Trentini in carcere da 253 giorni: Tajani nomina un inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela - Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, d’intesa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha nominato il direttore generale per gli Italiani nel mondo, Luigi Vignali, inviato speciale della Farnesina per i detenuti italiani in Venezuela.

Gaza, Tajani a Rainews24 : da Israele apertura su aiuti umanitari ma io insisto sul cessate il fuoco - Sul Venezuela invece Tajani ha detto: "Ci sono una quindicina di italiani detenuti nelle carceri venezuelane. Riporta rainews.it

Il cooperante Alberto Trentini in carcere da 253 giorni: Tajani nomina un inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela - Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, d’intesa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha nominato il direttore generale per gli Italiani ... Si legge su gazzettadelsud.it