Venezia i commercianti di Piazza San Marco | Serve una tassa di 100 euro per i turisti mordi e fuggi

"Mi chiedono di riempire la borraccia di acqua e non vogliono pagare nemmeno i sei euro di deposito bagaglio, così Venezia muore anzi è già morta" denuncia un negoziante. Addio al turista alto spendente che un tempo si aggirava per le calli veneziane tra una bottega griffata e un hotel extra lusso. Oggi la città sull’acqua è presa d’assalto da un overtourism indisciplinato e “low Cost” che non varca la soglia dei negozi, beve alla fontanella e divide il piatto di pasta per risparmiare. La denuncia di Setrak Tokatzian, gioielliere e presidente dell'Associazione Piazza San Marco: "Non spendono più. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, i commercianti di Piazza San Marco: "Serve una tassa di 100 euro per i turisti mordi e fuggi"

In questa notizia si parla di: venezia - piazza - marco - euro

Metro C, ecco come lavora l'idrofresa dei record a piazza Venezia - La stazione della metro C piazza Venezia sarà pronta nel 2035. Un intervento “colossale” per la realizzazione della nuova stazione museo.

Far west in piazza Venezia: rissa tra stranieri con lancio di sedie e feriti (VIDEO) - Far west in piazza Venezia lo scorso sabato 17 maggio, una rissa che ha coinvolto almeno sette persone.

Effetto Venezia 2025, in piazza del Luogo Pio Patty Pravo ed Eugenio Finardi: ecco i primi ospiti - Patty Pravo, Eugenio Finardi e Gino Cecchettin. Questi alcuni dei primi ospiti (altri verranno annunciati nelle prossime settimane)Â della 40esima edizione di Effetto Venezia, in programma dal 30 luglio al 3 agosto ed intitolata "Creativa - Quello che le donne ci dicono".

"A Venezia i turisti non comprano più, siamo in uno stato di calamità , gli farei pagare 100 euro a testa". La provocazione è di Setrak Tokatzian, presidente dell'associazione Piazza San Marco, che denuncia l'overtourism dilagante in Laguna. #ANSA Vai su X

La denuncia del presidente dell’Associazione Piazza San Marco Setrak Tokatzian: “Facciamoli pagare 100 euro al giorno”. Ma in Rete fioccano le critiche Vai su Facebook

Venezia, il gioielliere presidente dei commercianti di Piazza San Marco: «Invasi da turisti poveri e senza meta: se non ci sono i ricchi chiudiamo. Tassa di 100 euro per i giornalieri»; Venezia, i commercianti di Piazza San Marco: Serve una tassa di 100 euro per i turisti mordi e fuggi; Venezia, i negozianti di Piazza San Marco chiedono tassa di 100 euro per turisti brevi.

A Venezia troppi turisti per un giorno, idea maxi tassa: «Devono pagare 100 euro a testa per visitare la città» - «A Venezia i turisti non comprano più, siamo in uno stato di calamità, a queste persone farei pagare 100 euro a testa». Come scrive msn.com

A Venezia troppi turisti per un giorno, 'maxi tassa' - "A Venezia i turisti non comprano più, siamo in uno stato di calamità, a queste persone farei pagare 100 euro a testa". Segnala ansa.it