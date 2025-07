Velveteen Dream | Le droghe mi avrebbero ucciso se la WWE non mi avesse licenziato

Patrick Clark, conosciuto dai fan della WWE come Velveteen Dream, ha rilasciato dichiarazioni scioccanti sulla sua dipendenza da droghe e su come il licenziamento dalla compagnia di Stamford gli abbia probabilmente salvato la vita. Il licenziamento che ha salvato una vita. L’ex stella di NXT ha parlato apertamente durante un’intervista al podcast “LiMPiN AiNT EASY w Timmy Baltimore”, rivelando dettagli drammatici sul periodo che ha preceduto la sua uscita dalla WWE nel maggio 2021. Clark ha ammesso di aver sviluppato una grave dipendenza da sostanze stupefacenti durante il suo periodo nella federazione, arrivando al punto di consumarne quantità potenzialmente letali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Velveteen Dream: “Le droghe mi avrebbero ucciso se la WWE non mi avesse licenziato”

In questa notizia si parla di: velveteen - dream - droghe - avrebbero

Velveteen Dream contro Rollins: “È 10 anni che continua a cambiare gimmick per essere rilevante” - Money In The Bank è passato agli archivi e ha visto la consacrazione di Seth Rollins come nuovo Mr. Money In The Bank.

Velveteen Dream: “Le droghe mi avrebbero ucciso se la WWE non mi avesse licenziato” - Patrick Clark, conosciuto dai fan della WWE come Velveteen Dream, ha rilasciato dichiarazioni scioccanti sulla sua dipendenza da droghe e su come il licenziamento dalla compagnia di Stamford gli abbia ... Scrive zonawrestling.net

Velveteen Dream rivela un recente colloquio con John Cena - Velveteen Dream, un tempo una delle stelle emergenti più discusse della WWE, ha recentemente condiviso di aver parlato con John Cena solo pochi mesi fa. Riporta worldwrestling.it