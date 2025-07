Vede i carabinieri e scappa | arrestato spacciatore

I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 25enne del posto ritenuto responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Al riguardo in particolare l’equipaggio della pattuglia della radiomobile, mentre intorno alle 23.00 si trovava nel centro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

