Vattene o ti taglio la gola 28enne minaccia il sindaco di Canicattì | scatta denuncia

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha subito un tentativo di aggressione fisica ed è stato minacciato di morte da un ventottenne di origini palermitane che stava creando scompiglio all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo.Il giovane, insieme alla compagna, da settimane. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

