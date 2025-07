Variante padel | no da Lega e Civici

Con la variante Juantorena in sospeso, il gruppo consiliare Lega più Civici firma la petizione cittadina per chiedere che venga stabilita in 150 metri la distanza di inedificabilità dal santuario di Santa Maria Apparente. In questo modo, si affianca alla battaglia di quei residenti impegnati nella raccolta di firme contro il progetto che, attraverso una variante urbanistica, vuole portare su un terreno di via del Torrione – oggi a destinazione agricola – nuove strutture sportive e ricettive a servizio di campi padel. Tre i consiglieri che hanno sottoscritto la petizione: sono Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

