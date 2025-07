Variante della Tremezzina in mille giorni fatti 600 metri su 10 chilometri Anas promette accelerazione

Tremezzina (Como), 26 luglio 2025 – Per riuscire a recuperare il tempo perduto, o almeno provarci, tecnici e operai dovrebbero lavorare anche di notte da qui ai prossimi tre anni, quanti ne mancano almeno sulla carta al termine del cantiere per la Variante della Tremezzina. Il progetto della Variante della Tremezzina. L’opera lunga 9.550 metri, la maggior parte dei quali scavati in galleria, dovrebbe consentire di andare da Colonno a Griante senza passare sulla statale Regina, fin troppo congestionata, ma il cantiere procede a rilento. A mille giorni dal suo inizio si sono scavati appena 600 metri e lo smaltimento dei detriti, che contengono arsenico e idrocarburi, è ancora un problema da risolvere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Variante della Tremezzina, in mille giorni fatti 600 metri su 10 chilometri. Anas promette accelerazione

