Varata una terza nave da guerra | cosa c' è dietro la mossa di Kim

Dopo aver svelato le prime due cacciatorpediniere di classe Choe Hyon, la Corea del Nord è pronta a calare il tris. Pyongyang ha infatti iniziato ufficialmente i lavori per la sua prossima nave da guerra nell'ambito del rafforzamento della propria Marina militare. La notizia della costruzione di una nuova imbarcazione è arrivata dopo che Kim Jong Un aveva promesso di realizzare altre due navi entro il 2026. La terza cacciatorpediniere di classe Choe Hyon dovrebbe essere terminata entro il 10 ottobre 2026, periodo che coincide con le festivitĂ per la fondazione del Partito del Lavoro di Corea. La terza nave di Kim. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Varata una terza nave da guerra: cosa c'è dietro la mossa di Kim

In questa notizia si parla di: terza - nave - guerra - varata

L’ultimatum di Trump all’Iran: «Si arrendano o attaccheremo». Terza nave Usa verso il Medio Oriente. Teheran: «Bugiardo guerrafondaio» - Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, Donald Trump continua mantenere l’incertezza sulla possibilità che gli Stati Uniti si uniscano allo Stato ebraico nell’operazione militare volta a distruggere le capacità nucleari del Paese, e forse a rovesciarne il regime.

L’ultimatum di Trump a Teheran: «Si arrendano o attaccheremo». L’Iran: «Bugiardo guerrafondaio». Terza nave Usa verso il Medio Oriente - Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, Donald Trump continua mantenere l’incertezza sulla possibilità che gli Stati Uniti si uniscano allo Stato ebraico nell’operazione militare volta a distruggere le capacità nucleari del Paese, e forse a rovesciarne il regime.

L’ultimatum di Trump all’Iran: «Si arrendano o attaccheremo». Teheran: «Bugiardo guerrafondaio». Terza nave Usa verso il Medio Oriente - Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, Donald Trump continua mantenere l’incertezza sulla possibilità che gli Stati Uniti si uniscano allo Stato ebraico nell’operazione militare volta a distruggere le capacità nucleari del Paese, e forse a rovesciarne il regime.

Varata una terza nave da guerra: cosa c'è dietro la mossa di Kim; Navi russe nel Mediterraneo, da Sigonella decollano i P-72A. Cosa succede davvero; [Estate 2025] La prossima portaerei cinese di tipo 004 sarà mostruosa quanto quelle di classe Ford della Marina statunitense?.

Varata una terza nave da guerra: cosa c'è dietro la mossa di Kim - Pyongyang ha iniziato ufficialmente i lavori per la sua prossima nave da guerra nell'ambito del rafforzamento della propria Marina militare ... Lo riporta msn.com

Navi da guerra e armi: ecco il porto Nato che si prepara al conflitto con Mosca - In coordinamento con il porto di Anversa, le autorità portuali olandesi hanno cominciato a riservare banchine di Rotterdam per le navi cariche di forniture militari in caso di escalation militare ... Da msn.com