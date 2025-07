Vannacci premier Terremoto nella politica italiana | il generale sgancia la bomba

Accolto da amministratori locali, sostenitori e da tutto lo stato maggiore della Lega Toscana, Roberto Vannacci ha tenuto un incontro pubblico che ha confermato, ancora una volta, la sua crescente centralitĂ nel dibattito politico del centrodestra italiano. L’ex generale, ora vicesegretario della Lega, ha parlato senza filtri, toccando temi cruciali come la difesa, l’economia, la politica estera e il futuro del partito. Un confronto serrato e diretto, moderato dal direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che ha posto sul tavolo questioni spinose e strategiche. Leggi anche: Vannacci attacca Kaja Kallas a Strasburgo: “Ogni tanto vai al supermercato e guarda i prezzi” Difesa e riarmo: Vannacci contro il “sotterfugio” europeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Vannacci premier”. Terremoto nella politica italiana: il generale sgancia la bomba

In questa notizia si parla di: vannacci - generale - premier - terremoto

Lega, il generale Vannacci pronto a diventare il vice di Salvini: per lui un posto d’onore - Sotto il titolo eloquente di “Organizzazione del movimento”, il Consiglio federale della Lega si prepara a formalizzare una scelta destinata a far discutere: il prossimo 15 maggio, Roberto Vannacci sarà nominato uno dei quattro vice segretari del partito.

Generale Vannacci, "candidato governatore per il centrodestra" -  Roberto Vannacci candidato del centrodestra per le regionali in Puglia. Al momento la proposta lanciata ieri dal coordinatore regionale della Lega, Napoleone Cera- pare fatta soprattutto per smuovere un po’ le acque nel campo del centrodestra, che ancora sta sfogliando la margherita nel tentativo di trovare un candidato competitivo.

Lega Salvini: la scalata del generale Vannacci - Una scalata alla Lega rapida, da vero generale stratega, quella di Roberto Vannacci neo numero due del partito guidato dal leader Matteo Salvini, vicepremier.

La sfida sovranista si sposta a Bruxelles: Bardella e Vannacci guidano i Patrioti; Terremoto Vannacci, crepe nel governo: Salvini leader sfiduciato, ora il congresso della Lega è aperto; Renzi: «Un'inchiesta su Arianna Meloni? O vedono fantasmi o sanno qualcosa che noi non sappiamo.

Vannacci in surf e Ursula ko, spunta il video (con l'AI) dei Team del ... - Il generale Roberto Vannacci che in surf cavalca le onde, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al tappeto per ko. Scrive iltempo.it