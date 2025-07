Vandali in azione | tagliati i cavi della colonnina elettrica

Un gesto di vandalismo ed incivilt√† si √® consumato a Parete. Ignoti hanno tagliato i cavi per la ricarica da una colonnina elettrica. Un atto che ha lasciato sorpresi molti cittadini perch√© √® la dimostrazione di una mancanza di senso civico.C'√® anche chi ha ipotizzato che non si tratti di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: cavi - colonnina - elettrica - vandali

