Vacanze tutti in carrozza Ritardi e assalto ai binari Ma il treno è il più gettonato | Auto e code No grazie

Non è più Messico e nuvole ma piuttosto mare e Maya per Anna Tartari, un bel sorriso, lo zaino rosso, maglietta e pantaloni della tuta. "Perché quando si viaggia è meglio stare comodi", lo dice lei. Anche se sembra un po’ un annuncio di Trenitalia. Binario tre, Anna, Marco Tartari e Alessandra Ferrozzi, con le loro valigie, dentro la voglia di staccare la spina. Un anno di lavoro, nebbia e il grigio dell’inverno. Laggiù, oltre l’oceano, un paese che sembra un sogno. Chiapas, Tabasco e Yucatán. Anche se sono ancora alla stazione centrale di Ferrara. E il display – ultimo aggiornamento – annuncia che il loro treno, quello per Bologna viaggia con 35 minuti di ritardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vacanze, tutti in carrozza. Ritardi e assalto ai binari. Ma il treno è il più gettonato: "Auto e code. No, grazie"

In questa notizia si parla di: vacanze - tutti - carrozza - ritardi

Non per tutti gli studenti l’estate è solo riposo, alcuni consigli sui compiti per le vacanze - Ultimi respiri di un tempo condiviso tra i banchi, tra le pareti che hanno custodito sogni, risate, silenzi.

Vacanze estate 2025: 16 idee di viaggio per tutti i gusti e le tasche - Dalle spiagge italiane a quelle fuori confine, passando per laghi e montagne: una selezione di destinazioni imperdibili per l’estate 2025, tra nuove tendenze e classici intramontabili

Ultimo giorno di scuola, festa e gavettoni. E ora vacanze per (quasi) tutti - Firenze,10 giugno 2025 – I ragazzi si sono svegliati presto stamani, ma per l’ultima volta, perché da domani è festa.

I trasporti pubblici a Lisbona non ci “liberano” dalle costrizioni quasi quotidiane nemmeno in estate: che succede?.