Vacanze in Montagna estate al fresco in Alto Adige

T ra sport, cultura, enogastronomia e natura, le destinazioni “ultimora” dell’estate 2025. Si comincia dai boschi di Alto Adige e Valle d’Aosta e dalla stagione di eventi che risveglia l’arco alpino. Escursioni in montagna: 5 motivi per cui ci fanno bene X Leggi anche › Vacanze in montagna: come vestirsi per soggiornare in un resort in Alto Adige Alto Adige: mille sfumature di verde. A tu per tu con le Dolomiti, tra le cime più belle del mondo. Passeggiando tra ex miniere, castelli e guglie di pietra che si tingono di rosa al tramonto. Ultima tappa? Bolzano, per concerti e mostre «È elettrizzante salire su guglie e creste emerse dal mare primordiale duecentocinquanta milioni di anni fa, ricche di coralli e fossili marini, che nei secoli sono state modellate dal vento, dall’aria e dall’acqua piovana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Vacanze in Montagna, estate al fresco in Alto Adige

In questa notizia si parla di: estate - alto - adige - vacanze

L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto” - Chiesina Uzzanese, 25 luglio 2025 – L’amministrazione comunale e il Dancing Discoteca Don Carlos ospitano ormai da anni, la selezione del concorso Miss Italia per la Toscana.

Carnesecchi Juve, rispunta il portiere dell’Atalanta! Il club bergamasco spara alto: svelata la richiesta per la cessione in estate. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Carnesecchi Juve, rispunta il portiere dell’Atalanta. Ultime novità sul fronte portieri in casa bianconera: gli aggiornamenti di mercato.

Emergenza idrica in Irpinia, Alto Calore avvisa: “Estate 2025 a rischio approvvigionamento” - AVELLINO – L’estate 2025 potrebbe segnare un punto critico per la gestione dell’acqua in Irpinia. Alto Calore Servizi Spa ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni soci, alla Provincia di Avellino e ai prefetti di Avellino e Benevento per mettere in guardia sull’emergenza idrica in arrivo.

Vacanze in famiglia in Alto Adige: un'estate a misura di grandi e piccoli GUARDA QUI: https://ift.tt/ztjrxbq Vai su X

Concerto delle "Ganes" alla chiesetta di San Giacomo. É un gruppo della Val badia che canta in ladiino. Hotel Ansitz Jakoberhof **** Via Sacun 107 - Ortisei BZ Tel. 0471 796344 [email protected] www.Jakoberhof.com @skischoolortisei #ortisei #altoadi Vai su Facebook

Luoghi da cartolina fra Trentino e Alto Adige dove la vacanza è attiva; Tempo libero e vacanze: un'estate ricca di proposte in Alto Adige; Area vacanze Rio Pusteria, un’estate nella natura soleggiata.

Luoghi da cartolina fra Trentino e Alto Adige dove la vacanza è attiva - Per l’estate 2025, lo dice l’ultima edizione dell’Osservatorio turismo di Confcommercio, il mare continua a essere la destinazione di vacanza ... Scrive ilsole24ore.com

Estate, Puglia e Trentino Alto Adige le mete regine - A primeggiare nella scelta della meta per le ferie, anche quest'estate, è il mare, scelto dal 24% degli Italiani per almeno una delle vacanze in programma tra giugno e settembre. Come scrive msn.com