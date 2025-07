Vacanze di sollievo per famiglie con fragilità

Anche quest’anno – racconta Fiorella Casalboni consigliera di Insieme per Cristina – la nostra associazione ha organizzato le vacanze di sollievo rivolte a famiglie di ragazzi con fragilità fisica e psichica, che parte dallo spettro autistico ma si allarga a diverse situazioni di deficit cognitivo. Da un decennio infatti ci occupiamo di famiglie che non riescono ad avere le energie necessarie per programmare una vacanza che permette loro di godere del tempo libero, per quel che è possibile, rigenerandosi. Questo nell‘ottica di una parità di diritti per una cultura sempre più inclusiva. L’esperienza programmata ogni anno in diverse località balneari, tra cui Punta Marina nel mese di giugno e luglio, coinvolge alcune famiglie con ragazzi fragili che trascorreranno un periodo di vacanza, grazie al contributo del club Rotary Galvani e alla collaborazione con ’La spiaggia dei valori’ della associazione Insieme a te. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vacanze di sollievo per famiglie con fragilitÃ

