Va in contromano sulla A4 e provoca mega incidente | quattro morti e un ferito grave

È di 4 morti e un ferito in fin di vita il bilancio del terribile incidente stradale sull'autostrada A4, avvenuto poco dopo le 11 di domenica 27 luglio.Grave incidente in A4: quattro mortiLo scontro, che ha coinvolto due auto, si è verificato tra i caselli di Novara est e Marcallo Mesero, da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Quattro morti e un ferito in uno scontro fra auto sulla Torino-Milano. Una delle due vetture era contromano, alla guida un 70enne che è deceduto. #ANSA Vai su X

È ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “Dimiccoli” un ragazzo di 19 anni rimasto ferito in un violento incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, all’incrocio tra via Regina Margherita e via Boggiano, nel quartiere Sette Frati. Il giova Vai su Facebook

Scontro sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in incidente stradale; Imbocca l’autostrada in contromano: 70enne provoca incidente; Grave incidente sull'Autostrada A4: 4 morti e un ferito gravissimo. Traffico paralizzato.

Quattro morti in scontro fra auto sulla A4, una era contromano - È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 Torino- msn.com scrive

Scontro sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in incidente stradale - Un’auto avrebbe imboccato contromano il tratto di autostrada tra Novara Est e Marcallo Mesero. Riporta tg24.sky.it