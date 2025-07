Va al supermercato e accoltella 11 persone | Ha colpito a caso correva e pugnalava i clienti Sangue ovunque

Almeno 11 persone sono state accoltellate all'interno di un supermercato Walmart a Traverse City, in Michigan, nel nord degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Un uomo di 42 anni è stato arrestato, ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia della contea di. 🔗 Leggi su Today.it

Almenu 11 persone sò state ferite in un attaccu cù cultellu in un supermercatu. - L'autore del gesto è entrato in un supermercato del Michigan impugnando un coltello a serramanico e ha colpito persone a caso ... notizie.it scrive