Va a prendere le pizze si sente male e cade a terra Nulla da fare per una 59enne

I passanti sono rimasti impressionati dalle sirene spiegate dei soccorsi del Suem udite vicino alla chiesa di San Pietro Apostolo a Oriago, domenica verso le 19. La dinamica sembrava quella di un incidente stradale, forse l'investimento di un pedone, mentre invece nessun veicolo era coinvolto e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

