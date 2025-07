Usl Umbria 1 svolta digitale per scaricare referti online | ecco cosa cambia e le modalità

I vertici dell'Azienda Usl Umbria 1 hanno deliberato una nuova svolta digitale che riguarderĂ in particolare lo scaricamento dei referti online. L'aggiornamento del sistema si è avviato il 9 luglio e si concluderĂ il 30 agosto 2025, con l'attivazione del nuovo applicativo informatico. All'inizio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: umbria - svolta - digitale - referti

La sanità in Umbria,la svolta per l'Ospedale di Foligno: super lavori per renderlo sicuro e operativo anche in caso di cataclisma - Avere un grande ospedale del territorio, funzionante o almeno per gran parte operativo e agibile, è fondamentale per salvare vite in caso di disastro naturale.

Usl Umbria 1, svolta digitale per scaricare referti online: ecco cosa cambia e le modalitĂ ; Nuovo software per referti online, chiarimenti da Usl Umbria 1.

Fascicolo sanitario elettronico, in Umbria il Roadshow nazionale - La Regione Umbria ha organizzato, lunedì 23 giugno, presso la sede di Villa Umbra a Perugia, il Roadshow nazionale del Dipartimento per la trasformazione digitale (Dtd) dedicato al Fascicolo ... Segnala ansa.it

Regione Umbria: “Il digitale un investimento che segnerà il grande cambiamento” - Proietti: “La digitalizzazione non è solo una questione tecnologica, ma un pilastro fondamentale per garantire equità e qualità nell’accesso alle cure. Secondo quotidianosanita.it