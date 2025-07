Usa scadenza dei dazi al primo agosto non sarà prorogata

La scadenza per i dazi del 1° agosto "è definitiva, non ci sarà nessuna proroga ". Lo ha detto il segretario al Commercio americano, Howard Lutnick.

Trump non pensa di estendere scadenza del 9 luglio su dazi - Donald Trump non pensa di estendere la scadenza del 9 luglio per la pausa dei dazi. Lo ha detto il presidente americano, secondo quanto riportato l'agenzia Bloomberg, sollevando dubbi sulla possibilità che gli Stati Uniti raggiungano un accordo commerciale con il Giappone.

Dazi Usa-Ue, tregua in vista: Trump proroga la scadenza dopo telefonata con Von Der Leyen - Dopo giorni di tensione commerciale, arriva una schiarita nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti.

Dazi all'Ue, la Casa Bianca apre a rinvio scadenza 9 luglio: "Decisione finale spetta a Trump" | La Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto - Il segretario alla Difesa Hegseth si congratula col suo presidente: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato"

