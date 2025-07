Usa Kennedy Jr vuole silurare la task force per lo screening del cancro

Robert F. Kennedy Jr., segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, ha intenzione di licenziare tutti i 16 membri di un comitato consultivo che determina quali screening per il cancro e altre misure di prevenzione sanitaria devono coprire le compagnie assicurative. Lo ha confermato una fonte informata a Abc News, spiegando che secondo Kennedy Jr la United States Preventive Services Task Force è « troppo woke e di sinistra ». Andrew Nixon, portavoce del dipartimento della Salute, ha dichiarato in una nota che «non è stata presa alcuna decisione definitiva» sulla task force. A giugno Kennedy Jr. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, Kennedy Jr. vuole silurare la task force per lo screening del cancro

