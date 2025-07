Usa | indossato a una serata di gala la deputata dem Ocasio-Cortez dovrà pagare 2700 dollari per l' abito Tax the Rich

La Commissione Etica della Camera Usa ha chiuso l’indagine per le spese sostenute nel 2021 al Met Gala e ha sanzionato la deputata progressista di New York: "Regalo non consentito". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa: indossato a una serata di gala, la deputata dem Ocasio-Cortez dovrà pagare 2700 dollari per l'abito "Tax the Rich"

