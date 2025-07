Usa | guasto in fase decollo aereo American Airlines evacuato su pista Denver

I passeggeri del volo 3023 dell’American Airlines, da Denver a Miami, a causa di un problema al carrello di atterraggio ieri sono stati costretti ad evacuare l’aereo poco prima del decollo. Lo riporta ‘Fox Business’ mostrando le immagini delle persone che abbandonano l’aereo invaso dal fumo sulla pista dell’aeroporto internazionale di Denver. “I vigili del fuoco di Denver hanno dichiarato di aver spento un incendio dopo essere intervenuti sul velivolo. Tutti i 173 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 737 Max 8 sono stati estratti sani e salvi dall’aereo”, riporta il sito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: guasto in fase decollo, aereo American Airlines evacuato su pista Denver

In questa notizia si parla di: denver - aereo - decollo - american

