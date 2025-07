Usa attacco con coltello in supermercato in Michigan | 11 feriti

(Adnkronos) – Undici persone sono state accoltellate sabato pomeriggio in un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan, da un uomo. Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Grand Traverse, sei delle vittime versano in condizioni critiche e cinque in gravi condizioni, tutte ricoverate al Munson Medical Center. L’aggressore, un uomo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: supermercato - michigan - attacco - coltello

Undici persone accoltellate da un uomo in un supermercato del Michigan: 6 di loro sono gravi - Un uomo di 42 anni ha accoltellato 11 persone in un supermercato del Michigan. Sei sono in condizioni critiche.

Michigan, assalto con coltello al supermercato: 42enne colpisce 11 persone - Un uomo di 42 è stato arrestato come presunto aggressore. In totale sono 11 le persone accoltellate, di cui 6 in condizioni critiche.

Michigan, 11 persone accoltellate in un supermercato; Michigan, assalto con coltello al supermercato: 42enne colpisce 11 persone.

Usa, attacco con coltello in supermercato in Michigan: 11 feriti - L’aggressore, un uomo di 42 anni, è stato arrestato pochi minuti dopo l’attacco Undici persone sono state accoltellate sa ... Si legge su msn.com

Paura nel Michigan, undici persone ferite all’interno del supermercato - Paura e terrore all’interno di un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan. Secondo livesicilia.it